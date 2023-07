Deutsche leben statistisch auf mehr Fläche

Wiesbaden (dpa) - . Die aktuelle Wohnungsnot in Deutschland ist auch auf einen gestiegenen Platzbedarf der Menschen zurückzuführen. In den vergangenen zehn Jahren ist die durchschnittlich verfügbare Wohnfläche stärker gestiegen als die Bevölkerung in Deutschland, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.