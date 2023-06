Deutsche Umwelthilfe fordert höhere Parkgebühren

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund widersprach: „Das so pauschal zu fordern, halten wir nicht für richtig“, sagte DStGB-Verkehrsexperte Timm Fuchs. „In Großstädten mit sehr gutem Nahverkehrsangebot und guter Anbindung des Umlands seien andere Lösungen möglich als in vielen anderen der 11 000 Kommunen in Deutschland, wo es genug Parkraum gebe. Etwa 120 Mittelzentren in Deutschland seien ohne Anbindung an das Netz der Deutschen Bahn. Um einzukaufen, einen Arzt aufzusuchen oder als Pendler seien viele aufs Auto angewiesen. Auch der Einzelhandel in den Innenstädten sollte attraktiv bleiben. „Pauschal Parkgebühren zu verlangen und in Höhe eines Tagestickets für den Nahverkehr, ist nicht die richtige Lösung“, sagte Fuchs.