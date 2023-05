Deutscher Aktienmarkt uneinheitlich

Der Dax schloss an einem weiteren Handelstag mit zahlreichen Quartalsberichten 0,37 Prozent tiefer bei 15.896,23 Punkten. Der Leitindex bewegt sich seit mehr als vier Wochen in einer engen Spanne von rund 400 Punkten. Der MDax stieg am Mittwoch um 0,19 Prozent auf 27.365,67 Punkte. Der SDax gewann 0,26 Prozent auf 13.732,82 Punkte.