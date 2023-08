DGB: „Mehr reguläre Beschäftigung statt prekärer Minijobs“

Mit Blick auf bestimmte Branchen, die derzeit über große Personalsorgen klagten, sagte sie: „Menschen in Minijobs zu beschäftigen und über Fachkräftemangel zu klagen, passt einfach nicht zusammen.“ Es sei kein Wunder, dass Beschäftigte nach den Erfahrungen in der Pandemie lieber in Branchen arbeiteten, wo ihnen mehr Sicherheit und Verlässlichkeit geboten werde.