Digitalverbände: Wenig Fortschritte bei Digitalisierung

Als eine der Ursachen für den schleppenden Fortschritt machte Rabe eine „mangelhafte Koordination in der Bundesregierung“ aus, wenn es um Themen der digitalen Transformation gehe. „Wir haben eine Vielzahl von Projekten in allen Ministerien, für deren Umsetzung bis zum Ende der Legislaturperiode am Ende alle und keiner verantwortlich sind. So kommt man eben langfristig nicht weiter.“