Dritte Glyphosat-Niederlage für Bayer in den USA in Folge

Glyphosat wird in hohen Mengen in der Landwirtschaft gegen unerwünschtes Unkraut eingesetzt.

332 Millionen Dollar Schadenersatz - so lautet das Urteil der Geschworenen in einem Gericht in Kalifornien. Bayer aber ist überzeugt, sich in einem Berufungsverfahren...