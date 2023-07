Eiswürfelhersteller arbeiten auf Hochtouren

Gerade im Sommer läuft der Betrieb auf Hochtouren. „Das liegt daran, dass Eis im Sommer nicht wie im Winter nur in den Longdrink kommt, sondern auch in Wasser, in Weinschorle, in Kaffee und deshalb ist der Bedarf höher“, sagt Albayrak. In den Sommermonaten liegt der Umsatz um mehr als ein Drittel höher als im Winter. Doch auch in der kalten Jahreszeit laufen die Maschinen. „Wir fahren die Produktion im Winter fast genauso wie im Sommer und lagern dann ein“, sagt Ebenberger.