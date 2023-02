Habeck will staatliche Hilfen für Solar- und Windindustrie

In einem Bericht der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur heißt es, die Bundesregierung sollte sicherstellen, dass die Betriebskosten an europäischen Standorten strukturell mit denen in anderen Regionen der Welt vergleichbar seien, um sie im internationalen Wettbewerb nicht zu benachteiligen. Die beim Inflation Reduction Act in den USA eingeführten Steuergutschriften hätten nicht nur in der Photovoltaik-Industrie, sondern auch in anderen Branchen zu deutlich geringeren Betriebskosten geführt und Investitionen in die Fertigung befördert.