Energieberater erwarten sinkende Preise für Wärmepumpen

Ein Knackpunkt bei den Plänen werde die Förderung für Menschen mit geringem Einkommen sein, sagte Leppig. „Die Leute rufen an und fragen, was mache ich mit meinem Haus mit schlechter Bausubstanz von 1950?“ Der Beratungsbedarf bei Energieberatern sei riesig. „Wir haben noch nie so viele Anfragen gehabt“, sagte Leppig. Es gibt unheimlich viel Unsicherheit.“