Energiekonzern RWE sieht sich als Treiber der Energiewende

Essen (dpa) - . Bei der umweltfreundlichen Stromerzeugung aus Wind, Sonne und Wasser will der Energiekonzern RWE weiterhin kräftig mitmischen. „Unser Fokus ist auf den Aufbau einer klimaneutralen Energieversorgung gerichtet“, bekräftigte RWE-Chef Markus Krebber am Dienstag in Essen. RWE wolle jedes Projekt bauen, das möglich sei. „Was wir verdienen, investieren wir in unsere grüne Transformation.“ International gehöre RWE zu den Treibern der Energiewende.