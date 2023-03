Energieserie: Kaminöfen - welche neuen Regeln muss man beachten?

Welche Fehler sollte man beim Heizen mit Kaminöfen vermeiden?

Wer aber dennoch nicht auf die Wärme durch einen Kaminofen in den eigenen vier Wänden verzichten will, sollte darauf achten, dass nur trockenes Holz mit einer Restfeuchte von maximal 20 Prozent, besser von zehn bis 17 Prozent, verwendet wird, um nicht zu viele Schadstoffe freizusetzen. Aber auch beim Heizen selbst gibt es einiges zu beachten. Etwa dass man beim Anfeuern versuchen sollte, möglichst schnell hohe Temperaturen im Ofen zu erreichen. Das gelingt mit dünn gespaltenem Holz, handelsüblichen Anzündern und einer anfangs weit geöffneten Luftzufuhr. Brennt das Holz dann mit flackernden Flammen, sollte die Luftzufuhr wieder verringert werden. Auch sollte der Feuerraum nicht zu voll gepackt werden, betont Schornsteinfeger Matthias Dinges, der in Frankfurt im Einsatz ist. „Die jeweilige Maximalmenge für jeden Ofen steht auch in jeder Bedienungsanleitung, aber die liest halt keiner“, sagt er. Wenn zu spät Holz nachgelegt wird, kann außerdem das neue Holz zunächst minutenlang ohne sichtbare Flamme vor sich hin schwelen - was zu deutlich mehr Gesamtstaub und Geruchsbelästigung führt. Neue Scheite sollten daher spätestens dann nachgelegt werden, wenn die hell leuchtenden Flammen beinahe erloschen sind. Eine gute Verbrennung hinterlasse fast nur feine weiße Asche, so das Umweltbundesamt.