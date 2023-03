EU-Kommission plant Regeln für grüne Werbeversprechen

Delara Burkhardt, umweltpolitische Sprecherin der Europa-SPD, sagte, viele Menschen in Deutschland seien bereit, nachhaltiger einzukaufen. „Doch derzeit können sie nicht nachvollziehen, was wirklich hinter Labels wie "recycled" oder "umweltfreundlich" steckt. Hier muss die EU-Kommission verständliche und überprüfbare Umweltlabels einführen, die europaweit einheitlich sind.“ So könne in Europa irreführendem Marketing auf Kosten der Umwelt und der Verbraucher ein Ende bereitet werden.