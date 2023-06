EVG berät weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt mit der Bahn

Berlin (dpa) - . Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn berät die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG heute in Berlin das weitere Vorgehen. Um kurz nach 9.00 Uhr begann eine Sitzung des Bundesvorstands. Dabei dürfte vor allem über eine mögliche Urabstimmung über unbefristete Streiks oder ein Schlichtungsverfahren diskutiert werden. Möglich sind aber auch andere Szenarien. EVG-Chef Martin Burkert könnte zum Beispiel die Verhandlungen an sich ziehen, um dann mit den Vertretern der DB eine Lösung zu finden. Am Mittag oder frühen Nachmittag - je nach Diskussionsbedarf - will die Gewerkschaft in einer Pressekonferenz über ihre Pläne informieren.