Ex-Aufsichtsratschef bringt kein Licht ins Wirecard-Dunkel

Der Aufsichtsrat forderte Braun deswegen auf, die von KPMG genannten Mängel in einer Ad-hoc-Mitteilung publik zu machen. Diese Börsenpflichtmeldung sollte den expliziten Hinweis enthalten, dass die Vorwürfe gegen das in Zweifel stehende sogenannte Drittpartnergeschäft des Konzerns nicht ausgeräumt worden waren, wie Eichelmann sagte. Die Drittpartner waren Unternehmen, über die laut Anklage Scheingeschäfte in Milliardenhöhe liefen.