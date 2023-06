Fahrradbranche fordert Ausbau von Radwegen und Subventionen

Der Verein verwies auf das Wachstum der Branche, die in der Corona-Pandemie eine Sonderkonjunktur erlebt hatte. Im Jahr 2022 habe die Fahrradbranche rund 63.000 Menschen beschäftigt in den Kernbereichen Herstellung, Handel und Dienstleistungen rund um Sharing, Verleih und Leasing von Rädern. Das seien 30 Prozent mehr Beschäftigte als 2019, hieß es in Berechnungen des Transportation Think Tank T3 für den Verband. Dazu komme noch der Fahrradtourismus.