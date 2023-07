Ferienverkehr am BER läuft ohne Probleme an

Schönefeld (dpa/bb) - . Ohne größere Schwierigkeiten ist der Ferienverkehr am Hauptstadtflughafen BER angelaufen. „Wir hatten am Freitag einen sehr gut geplanten und entspannten Start in die Sommerferien“, sagt ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) auf Anfrage.