Fester Dax nähert sich 16.000 Punkten

An der Wall Street hatte es am Vortag einen erfreulichen Start in die Woche gegeben, und an Chinas Börsen hatten die Kurse erneut zugelegt nach den Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. „Die gute Stimmung hat sich über Nacht fortgesetzt“, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank in einem Marktkommentar.