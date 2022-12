Fiebersaft: Darum ist das Schmerzmittel nicht lieferbar

Was sind die Ursachen der Engpässe bei Fiebersaft?

„Wir beobachten derzeit eine massiv gestiegene und für unsere Unternehmen nicht planbare Nachfrage”, heißt es beim Branchenverband „Pro Generika“. Die Anzahl der Bestellungen bei den Unternehmen sei seit dem Sommer bis zu achtmal höher als sonst in diesen Monaten. Eine mögliche Erklärung dafür liefert Andreas Burkhardt, Geschäftsführer von Ratiopharm sowie Teva Deutschland und Österreich in einem Interview mit „apotheke-adhoc“: Normalerweise werde auf der Grundlage des Vorjahresbedarfs geplant, doch solche Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen könne, gebe es pandemiebedingt aktuell nicht mehr. So sei in der Wintersaison 2020 die Nachfrage plötzlich komplett abgerissen. „Wir mussten unsere Produktionsprozesse anpassen und runterfahren, weil die Lager immer voller wurden und wir angesichts von Verfalldaten nur bedingt ‚auf Halde produzieren‘ können“, so Burkhardt. Der Großhandel und die Apotheken hätten nichts mehr nachbestellt, die letzte Winterbevorratung sei quasi ausgefallen. „Viele sind mit niedrigen Beständen in die neue Erkältungssaison gegangen, und dann zog die Nachfrage im Herbst plötzlich wieder an.“

Verschärft werde die Lage zudem durch Engpässe bei der Beschaffung von Material, heißt es bei „Pro Generika“: „Mal ist Glas für die Flaschen knapp, dann fehlt die Kartonage für die Verpackung. Mehrere Wochen gab es keine Verschlusskappen, dann fehlten wieder die Lastwagen, die die Ware ausliefern sollten.“ Hinzu komme eine teils massive Personalknappheit. „Wir suchen händeringend Angestellte für die Produktion, um die Nachfrage zu bedienen“, sagt Teva-Geschäftsführer Burkhardt.

Das pharmazeutische Unternehmen mit Sitz in Ulm ist nach Angaben des Branchenverbands der Hauptanbieter für flüssige Paracetamol-Zubereitungen. Seit im Mai der vorletzte große Hersteller die Produktion mangels Wirtschaftlichkeit eingestellt hat, müsse Teva mit seiner Arzneimittelmarke Ratiopharm 90 Prozent des Bedarfs produzieren. Doch auch beim Fiebersaft mit dem Wirkstoff Ibuprofen gibt es einen bedrohlichen Rückgang der Herstelleranzahl. So würden zwei Drittel des Marktes allein vom Hauptanbieter Zentiva versorgt werden.