Fit in den Frühling: Weg frei für Balkonkraftwerke

Muss der Stromzähler ausgetauscht werden?

Bisher waren ältere Zähler nicht zugelassen, da durch die Stromeinspeisung der PV-Anlage in das heimische Netz diese Zähler rückwärts laufen und damit eine geringere Stromlieferung vorgetäuscht wird. Was in anderen Ländern, wie in den Niederlanden, erlaubt ist, sollte künftig auch in Deutschland gelten, betont der VDE. Bis zur 800-Watt-Systemgesamtleistung sollten auch Zähler, die rückwärtslaufen, akzeptiert werden. Verbraucher müssten dann nicht viel Geld für den Zähleraustausch ausgeben oder auf den geplanten Wechsel zum digitalen Stromzähler warten.