Flugtickets bei der Lufthansa werden teurer

Frankfurt/Main. Die zurückgekehrte Reiselust nach der Corona-Krise treibt die Lufthansa kräftig an. Während sich die Zahl der Geschäftsreisen langsamer erholt, buchen Privatkunden um so mehr Flüge mit den Airlines des Konzerns. Die Nachfrage trifft auf ein beschränktes Angebot am Markt – und die Lufthansa kann daher höhere Ticketpreise durchsetzen, wie sie am Mittwoch zur Vorlage des ersten Quartalsberichts mitteilte.