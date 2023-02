Ford setzt seine Schrumpfkur fort

Bei dem Sanierungsprogramm aus dem Jahr 2019 waren schon einmal Tausende Stellen weggefallen, damals aber schwerpunktmäßig in anderen Bereichen als aktuell angepeilt. Nun geht die Schrumpfkur weiter. Immerhin will Ford auf längere Sicht am Standort Köln festhalten - im Gegensatz zu Saarlouis, wo die Produktion 2025 komplett eingestellt werden soll, wie schon seit längerem feststeht. In der Stadt am Rhein baut Ford sein Werk derzeit für eine Milliardeninvestition um und macht es damit fit für die Elektromobilität - noch in diesem Jahr soll das erste in Europa hergestellte Ford-Elektroauto in Köln vom Band rollen.