Fresenius will Dialysetochter FMC aus Bilanz nehmen

Auf die Schwäche von FMC will Fresenius nun wie jüngst angekündigt reagieren und das Sorgenkind nicht mehr voll bilanzieren. Derzeit hält Fresenius rund ein Drittel an der Dialysetochter. Wegen der Organisation der beiden Unternehmen als Kommanditgesellschaften auf Aktien fließen die Ergebnisse von FMC aber komplett in die Fresenius-Bilanz ein. Der Dialyse-Tochter machen ein Mangel an Pflegekräften in den USA, Lieferkettenprobleme sowie steigende Löhne und Materialkosten zu schaffen. Zudem starben viele Dialysepatienten an Corona. Für Fresenius wurde FMC zunehmend zum Bremsklotz.