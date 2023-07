Freundlicher Dax-Start in zweite Jahreshälfte

Frankfurt/Main (dpa) - . Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Beginn des zweiten Halbjahres gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg am Montag im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 16.186,14 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt und die abgelaufene Woche sowie den Monat Juni mit Gewinnen von zwei beziehungsweise gut drei Prozent abgeschlossen. Im ersten Halbjahr war das Börsenbarometer um beachtliche 16 Prozent hochgeklettert. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagvormittag 0,09 Prozent auf 27.634,13 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,3 Prozent höher.