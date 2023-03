Führungswechsel in der Krise: Galeria bekommt neuen Chef

„Mit Abschluss des Verfahrens sehe ich Galeria Karstadt Kaufhof so aufgestellt, dass ich es guten Gewissens an meinen Kollegen Olivier van den Bossche übergeben kann“, sagte Müllenbach am Donnerstag. Galeria-Aufsichtsratschef Keil dankte dem scheidenden Manager für seinen unermüdlichen Einsatz und den Glauben an die Zukunftsfähigkeit des innerstädtischen Warenhauses.