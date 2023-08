Gamescom startet mit großem Andrang

Unter den bei der Messe vorgestellten Games sind eine neue Version der Egoshooter-Serie „Call of Duty“, die Horror-Survivals „Alan Wake 2“ und „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ sowie das Action-Rollenspiel „Starfield“ und das Strategiespiel „Warhammer Age of Sigmar“. An vielen Ständen bildeten sich lange Schlangen von Gamern, die spielen wollten. Eigentlich war der Mittwoch für Fachpublikum reserviert, es waren aber auch ausgewählte Fans zugelassen. In den kommenden Tagen dürfte das Besucheraufkommen noch deutlich höher werden - ab Donnerstag ist jedermann zugelassen, der ein Ticket hat. Der Samstag ist bereits ausverkauft.