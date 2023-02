Gasverbrauch um 23 Prozent gesunken

Bonn (dpa) - . In Deutschland ist in der vergangenen Woche rund 23 Prozent weniger Gas verbraucht worden als im Schnitt der Jahre 2018 bis 2021. Netzagentur-Präsident Klaus Müller äußerte sich erfreut. „Danke für die wertvollen Einsparungen“, schrieb Müller am Donnerstag auf Twitter. Dies helfe jetzt schon für die Gasspeicherfüllung für den Winter 2023/24. Die Bundesnetzagentur wiederholte am Donnerstag ihre tägliche Mahnung, dass ein sparsamer Verbrauch wichtig bleibe.