Geburtstag für die Raubkatze - Puma wird 75

Die Dasslers trugen ihren Bruderkampf in die Bevölkerung in der Region nordwestlich von Nürnberg. Man hatte sich zu entscheiden, zu welchem der beiden Lager man gehören wollte, oft war der Weg auch vorgezeichnet. Der von Lothar Matthäus etwa: Sein Vater war Hausmeister in einem der Puma-Werke. Klar, dass der hochtalentierte Fußballer von früher Jugend an in Schuhen mit der Raubkatze kickte. Oder der von Helmut Fischer. Sein Vater nahm den jungen Helmut mit zum Angeln, dabei in der Runde war damals auch Rudolf Dassler. Das prägte den heute 74-Jährigen so stark, dass er inzwischen auf den Beinamen „Mr. Puma“ hört.