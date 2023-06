Geteilte Reaktionen nach Einigung beim Heizungsgesetz

Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich auf Änderungen am ursprünglichen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetzes geeinigt. Demnach sollen das Gebäudeenergiegesetz und ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden und beide zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Wer an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, muss sich keine Gedanken mehr über den Einbau etwa einer Wärmepumpe mehr machen. Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung soll bis spätestens 2028 eingeführt werden. Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Tausch auch Gasheizungen eingebaut werden dürfen - wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind.