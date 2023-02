„Goldene“ Zeiten? Deutsche Bank mit Milliardengewinn

Nach drei Verlustjahren in Folge befördert der Aufsichtsrat im April 2018 Sewing auf den Chefposten. Der hatte fast 30 Jahre zuvor in einer Deutschen-Bank-Filiale in Bielefeld gelernt. Der jüngste Vorstandschef in der gut 150-jährigen Geschichte der Bank lässt keine Zweifel daran, dass er verstanden hat, was von ihm erwartet wird: Sewing kündigt „harte Einschnitte“ an, in der Deutschen Bank müsse „grundsätzlich anders“ gedacht und gearbeitet werden.