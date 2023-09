Günstige Inflationsdaten: Erholung im Dax gewinnt an Fahrt

So kletterten Papiere der Commerzbank um fast 13 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang August. Das Finanzinstitut setzte sich für die nächsten Jahre ehrgeizigere Ziele und will seine Anteilseigner stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Der Quartalsbericht von Nike fand in Adidas und Puma mit jeweils plus sieben Prozent Erholung Profiteure am deutschen Markt.