Habeck stellt Förderung für Heizungstausch in Aussicht

Zur Wiederansiedlung der Solarindustrie, die in Deutschland einen Niedergang erlebt hat, plant Habeck eine Durchführbarkeitsstudie. „Die zarten Pflanzen der Solarindustrie, die wir noch in Deutschland haben, die wollen aufblühen“, sagte er. An diesem Freitag will Habeck bei einem „PV-Gipfel“ (PV steht für Photovoltaik, also Solaranlagen) den ersten Entwurf einer neuen Strategie vorstellen, die am 3. Mai fertig sein soll. Die Installation von Solaranlagen in Industrie- und Gewerbegebieten will Habeck erleichtern.