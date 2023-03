Habeck und Özdemir werben in Südamerika für Handelsabkommen

Die Bundesregierung will nun ein „Momentum“ nutzen, um enger mit Brasilien und Kolumbien, dem zweiten Ziel der Südamerika-Reise, zusammenzuarbeiten, wie es hieß. Das zielt auf neue Präsidenten in beiden Ländern. Experten hatten zuletzt immer wieder kritisiert, dass Europa trotz historischer und kultureller Anknüpfungspunkte - im Süden Brasiliens etwa sind 20 Prozent der Bevölkerung deutschstämmig -, den Chinesen in der Region das Feld überlässt.