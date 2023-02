Hängepartie bei Härtefallfonds für Öl-Heizungen

Wiesbaden. Die Energiepreise schnellten infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine kräftig in die Höhe. Während die Preisbremsen bei Gas und Strom für private Haushalte laufen, gibt es bei Heizöl bisher nur eine Absichtserklärung. Versprochen wurde ein Härtefallfonds über 1,8 Milliarden Euro, geschehen ist aber noch nichts. Ebenfalls rechtlich noch nicht umgesetzt wurde, dass jede neu eingebaute Heizung bereits vom Jahr 2024 an auf der Grundlage von 65 Prozent Erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Bisher gilt die Regelung vom Jahr 2026 an.