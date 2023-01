HHLA: Cosco-Beteiligung an Hamburger Terminal fast perfekt

Den Aussagen der HHLA-Sprecherin vorausgegangen war ebenfalls am Freitag eine Pflichtmitteilung von Cosco Shipping Ports Ltd. (CSPL) an der Börse in Hongkong. Demnach sieht Cosco die Sache bei weitem nicht so fortgeschritten. Es sei zwar an den Voraussetzungen zur Erfüllung der Unbedenklichkeitsbedingungen und am Abschluss der Transaktion gearbeitet worden. Es gebe aber keine Zusicherung, „dass die Transaktion stattfinden wird oder wann sie stattfinden kann“. Gleichzeitig empfahl Cosco Aktionären und potenziellen Anlegern, beim Handel mit Wertpapieren der Gesellschaft Vorsicht walten zu lassen.