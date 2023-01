Hilft ein Tempolimit wirklich dem Klima?

Die Studie wurde erarbeitet im Forschungsprojekt „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung” am Institut für Straßen- und Verkehrswesen der Universitäten Stuttgart und Graz. Sie umfasst 361 Seiten. Der Kernsatz lautet: „Das Herabsetzen der zulässigen Geschwindigkeit auf Autobahnen und im Außerortsbereich wirkt sowohl im Bereich des Verkehrsflusses als auch der Verkehrsnachfrage im Sinne der Zielerreichung einer Emissionsminderung. Die geringeren Geschwindigkeiten führen zu geringeren spezifischen Emissionsfaktoren und gleichzeitig zu einem Rückgang der Verkehrsnachfrage. Die berechneten Emissionsminderungen sind tendenziell höher als in bisherigen vergleichbaren Studien, was vor allem daran liegt, dass die Nachfrageeffekte mitberücksichtigt wurden.”