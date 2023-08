Höhere Preise bescheren Allianz mehr Gewinn

Im zweiten Quartal steigerte die Allianz ihr gesamtes Geschäftsvolumen auch dank Preiserhöhungen im Schaden- und Unfallgeschäft um knapp sechs Prozent auf 39,6 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs um 18 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, nachdem ein Jahr zuvor Abschreibungen am Gewinn gezehrt hatten. Während der operative Gewinn in der Schaden- und Unfallsparte und in der Lebens- und Krankenversicherung nun deutlich zulegte, ging er im Fondsgeschäft zurück.