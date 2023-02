In den Radläden geht es rund

Das schicke, nicht klapprige Rad – es gehört mittlerweile dazu. Das habe auch damit zu tun, dass etliche Arbeitgeber ihren Beschäftigten Dienstfahrräder anböten, meint Tobias Hempelmann vom Verband des Deutschen Zweiradhandels VDZ. So hätten „ganz viele Leute gemerkt, dass man das Rad den ganzen Tag nutzen kann“, nicht nur für die Fahrt zur Arbeit, sondern auch zum Bäcker, zum Sportstudio, zur Kneipe. Der Fahrradbranche geht es allerdings nicht anders als vielen in der deutschen Wirtschaft, sie sind weiterhin abhängig von Asien. So komme es bei Shimano, einem der großen Lieferanten von Bremsen und anderen Komponenten, immer noch zu Verzögerungen, beklagt Stiener. Das macht es Velotraum und anderen kleineren Unternehmen besonders schwer, in der Regel bekommen die Großen die Ware zuerst. Doch „ein solides Unternehmen, das gesund gewirtschaftet hat, übersteht so was“, meint er, „wer jetzt aus der Kurve fliegt, war vorher schon am Schlittern.“