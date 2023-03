In Hessen und Rheinland-Pfalz: So läuft der Streik

Region. Pendler und Reisende müssen sich am Montag auf weitreichende Einschränkungen im Bahn-, Luft- und Nahverkehr sowie auf Wasserstraßen einstellen. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie Verdi an dem Tag große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. In diesem Artikel berichten wir den ganzen Tag über die Auswirkungen des Streiks in Deutschland mit Fokus auf Hessen und Rheinland-Pfalz. In der folgenden Box finden Sie jeweils den Liveartikel für Ihre Region!