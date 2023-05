Innovationskraft deutscher Unternehmen sinkt

Die Corona-Pandemie hat den deutschen Unternehmen nach eigener Einschätzung viel an Mut und Kraft für Neues geraubt. (Symbolbild) (© Oliver Berg/dpa)

Die Corona-Pandemie hat den deutschen Unternehmen nach eigener Einschätzung viel an Mut und Kraft für Neues geraubt. (Symbolbild) (© Oliver Berg/dpa)

Was hat Corona mit Innovationen in der deutschen Wirtschaft gemacht? Laut einer Studie viel. Demnach hat die Pandemie den Unternehmen nach eigener Einschätzung viel an Mut und...