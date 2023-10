Investorenplan sorgt für Unmut in Thyssenkrupps Stahlsparte

In dem Schreiben der IG Metall an die Belegschaft fordern die Autoren Aufklärung über den möglichen Investoreneinstieg. So wird gefragt, ob die Gesellschaft auch künftig ihren Sitz in Deutschland haben werde und ob die Thyssenkrupp AG langfristig an der jetzigen Stahlsparte beteiligt bleibe. „Für die rund 27 000 Beschäftigten von Thyssenkrupp Steel Europe steht viel auf dem Spiel“, betont die Gewerkschaft. „Wir fordern Verhandlungen über ein industrielles Konzept, Investitionen, Gesellschaftsstruktur und Mitbestimmung.“