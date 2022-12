Japans Notenbankentscheid belastet Aktienmarkt etwas

Die Notenbanken haben mit ihrer restriktiven geldpolitischen Haltung die Börsen im Griff: Nach der amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche sorgte am Dienstag die japanische Notenbank für den nächsten Stimmungsdämpfer. Sie entschied, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleihenrendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer leichten Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.