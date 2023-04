Junge Weinbaubetriebe setzen neue Schwerpunkte

„Den Druck aus der Familie, das Weingut zu übernehmen, gibt es kaum noch“, berichtet die Vorsitzende von Wein.Im.Puls in Württemberg, Mara Walz. Mehr als 60 Betriebe sind in der Vereinigung junger Winzer aus der Region zusammengeschlossen. Sie füllen unter anderem jedes Jahr eine weiße und eine rote Cuvée gemeinsam ab - also einen Wein aus verschiedenen Rebsorten. „Die neue Generation an Winzern ist offen. Wir sehen den Nachbarn nicht als Konkurrent, sondern als Kollegen“, sagt die 31-Jährige. Dabei seien viele Freundschaften und auch schon Ehen entstanden.