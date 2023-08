Kartellamt rät zu Nutzung von Spritpreis-Apps

„Die Gründe für die Preissteigerungen bei Diesel sind eher nicht bei den Tankstellen zu suchen“, sagte Mundt. Seit dem Russland-Embargo erschließe sich Deutschland als Importland neue Lieferwege für Diesel, stehe aber in globaler Konkurrenz mit anderen Käufern. „Daraus können sich größere Preisschwankungen ergeben: Bieten andere Standorte höhere Preise, so wird vermehrt dorthin geliefert. Dazu kommen aktuell technische Probleme und Kapazitätsengpässe in hiesigen Raffinerien.“ Folglich fänden die aktuellen Preissteigerungen schon auf Ebene der Raffinerien und des Imports statt.