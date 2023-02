Kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt

Frankfurt/Main (dpa) - . Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach dem Rücksetzer zum Wochenstart am Dienstag kaum bewegt. Am Nachmittag verlor der Dax 0,14 Prozent Auf 15.324,06 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,39 Prozent auf 29.208,42 Punkte nach unten, wogegen der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 bei 4207,35 Zählern stand, ein Plus von 0,05 Prozent.