Keine Annäherung bei Galeria-Tarifverhandlung

Der Idee eines Warenhaustarifvertrags mit dauerhaft abgesenkten Entgelten habe die Gewerkschaft eine klare Absage erteilt, sagte Schäuble. „Wir erwarten jetzt ein klares Entgegenkommen und ein verhandlungsfähiges Angebot in der nächsten Runde.“ Ein weiterer Verzicht sei den Beschäftigten nach dem Kaufkraftverlust durch die Inflation und Energiepreissteigerungen der letzten Monate nicht zuzumuten. Die fünfte Verhandlungsrunde soll am 25. Mai 2023 in Frankfurt am Main stattfinden.