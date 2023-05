KfW startet mit Gewinnsprung ins Jubiläumsjahr

Frankfurt/Main (dpa) - . Die staatliche Förderbank KfW ist schwungvoll ins Jahr ihres 75-jährigen Bestehens gestartet. Der Konzerngewinn stieg im ersten Quartal auf 394 Millionen Euro nach 60 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Institut am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das Ergebnis des ersten Quartals 2022 war noch stark von den Belastungen infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geprägt. „Im Jahr unseres 75. Jubiläums sind wir gut ins neue Förderjahr gestartet. Wir leisten weiterhin Unterstützung in der Krise“, sagte Vorstandschef Stefan Wintels. „Trotz zahlreicher Herausforderungen blicke ich mit Zuversicht in das laufende Jahr.“