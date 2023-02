Koalitionsstreit um schnelleren Autobahnbau verschärft sich

Dröge hatte die SPD kritisiert, weil sie im Streit um eine Beschleunigung des Straßenbaus nicht klar Stellung für den Klimaschutz beziehe. „Die SPD schaut nur zu“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. Im „ntv Frühstart“ am Montag sagte sie: „Man kann in solchen Debatten nicht wie ein Zuschauer am Spielfeldrand stehen und sagen, einigt euch, uns ist alles recht.“