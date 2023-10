Kommentar zum Deutschlandticket: Alternativlos

Seit Monaten feiern Bund und Länder das Deutschlandticket als „Erfolgsmodell“ - angesichts von rund elf Millionen verkauften Tickets seit 1. Mai völlig zu Recht. Der bereits viel zu lange anhaltende Streit um die Finanzierung schadet dem 49-Euro-Ticket allerdings immens. Dass Bund und Länder bei der Verkehrsministerkonferenz in Köln jetzt schon wieder keine Einigung erzielt haben, ist ein Armutszeugnis. Keine Frage, Mehrkosten in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro sind kein Pappenstiel. Dass sich Energiepreise und Lohnkosten erhöhen, ist aber auch keine Überraschung. Im November soll nun also der Kanzler ein Machtwort sprechen - keine zwei Monate vor dem Jahreswechsel. Das stellt die Verkehrsverbünde vor enorme Schwierigkeiten, schließlich haben sie bis dahin keinerlei Planungssicherheit. Und auch die Kunden wüssten sicherlich gerne frühzeitig, ob sie sich 2024 das so viel gepriesene Ticket noch leisten können.