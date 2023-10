Kommentar zur Bahn-Sanierung: Auf Bewährung

Bevor es bei der Bahn besser werden kann, wird es zunächst noch mal schlechter werden. Das ist keine schlechte Nachricht für die Reisenden. Der Plan, einzelne besonders beanspruchte Hochleistungsstrecken in einem Rutsch zu sanieren, ist nachvollziehbar. Denn damit könnten die Strecken schneller ertüchtigt werden. Bei der Sanierung einer Wohnung macht es schließlich auch keinen Sinn, erst die Wände aufzureißen, um neue Stromleitungen zu verlegen, und ein Jahr später erneut die Wände aufzustemmen, um die Wasserrohre auszutauschen. Damit die Nutzer aber nicht noch nachhaltiger verprellt werden, kommt es darauf an, einen möglichst reibungslosen Schienenersatzverkehr anzubieten. Die Sanierung der Bahn darf dabei aber nicht stehenbleiben, die Reform der Unternehmensstrukturen ist ebenso wichtig. Der geplante sanfte Umbau der Bahn mit einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft und dem davon getrennten Bahnbetrieb unter einer Holding muss sich in der Praxis bewähren. Es sollten nicht nur mehr Investitionen in das Schienennetz fließen, sondern im Fernverkehr sollte auch mehr Wettbewerb ermöglicht werden. Wenn diese Ziele nicht erreicht werden, dann muss konsequenterweise die Bahn in zwei wirklich eigenständige Unternehmen aufgespalten werden.