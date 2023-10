Kommentar zur Lkw-Maut: Von der Straße auf die Schiene

Wenn die Opposition der Ampel-Koalition vorwirft, die Erhöhung und Ausweitung der Lkw-Maut habe nur den Zweck, eine Branche abzukassieren, so geht das am Kern der Sache vorbei. Sicher: Die Verdoppelung auf 15 Milliarden Euro pro Jahr und die Ausdehnung auf leichtere Lieferwagen verursacht Schmerzen und kommt zur Unzeit. Doch wann kommt eine Belastung der Wirtschaft zur richtigen Zeit? Eben. Dass der Staat die Speditionen, unter ihnen übrigens viele ausländische Unternehmen, kräftiger zur Kasse bittet, geht in Ordnung. Erstens deshalb, weil das Geld nicht im Bundeshaushalt versickert, sondern in den Erhalt der Infrastruktur fließt, die von den Brummis strapaziert wird.